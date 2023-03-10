"В Тбилиси нет Киево-Печерской Лавры": Симоньян пригрозила Грузии ракетным ударом

По словам кремлевской пропагандистки, протесты нужны были якобы для того, чтобы открыть второй фронт с Россией и ввести войска в Абхазию.

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Российская пропагандистка Маргарита Симоньян угрожает Грузии ракетным ударом из-за того, что во время протестов люди скандировали "Сухуми" — название города и столицы Абхазской Автономной Республики, контролируемой РФ. Об этом Симоньян написала в своем телеграм-канале 10 марта.

"Протестующие в Тбилиси кричат: 'Сухуми! Сухуми!' Собственно, изначально было ясно, что весь этот шухер нужен исключительно для открытия второго фронта для нас", — написала Симоньян.

По ее словам, Россия не будет вторгаться на территорию Грузии, вместо этого ВС РФ произведут ракетный удар по столице Тбилиси. Якобы это возможно из-за того, что в стране нет православных святынь.

"В случае повторения августа 2008-го, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая, — хотя бы потому, что не до сантиментов сейчас и в Тбилиси нет Киево-Печерской Лавры. Никто у нас никогда не считал и не считает себя одним народом с грузинами, и Российская Федерация никогда не была "Тбилисской Русью", — пишет пропагандистка.

Протесты в Грузии из-за закона об "инноагентах"

Напомним, с 7 марта в Грузии проходят массовые протесты против принятия закона об "инноагентов", который похож на российский. Согласно документу, организации и СМИ, которые более 20% своего финансирования получают от других стран, должны быть отмечены в особом реестре. В ином случае им грозят штрафы или лишение свободы.

В ответ на требования протестующих в правящей партии Грузии сообщили, что отзывают нашумевший закон. Стоит отметить, что депутат оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ани Цитлидзе заявила, что данное утверждение не соответствует действительности, так как подобная процедура противоречит правилам парламента.

9 марта в МВД Грузии заявили, что освободили всех протестующих, задержанных 7 и 8 марта за административные нарушения, однако часть арестованных вынуждены предстать перед судом.