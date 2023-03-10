"У Тбілісі немає Києво-Печерської Лаври": Симоньян пригрозила Грузії ракетним ударом

За словами кремлівської пропагандистки, протести потрібні були нібито для того, щоб відкрити другий фронт із Росією та ввести війська до Абхазії.

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Російська пропагандистка Маргарита Симоньян погрожує Грузії ракетним ударом через те, що під час протестів люди скандували "Сухумі" — назву міста та столиці Абхазької Автономної Республіки, яку контролює РФ. Про це Симоньян написала у своєму телеграм-каналі 10 березня.

"Протестувальники в Тбілісі кричать: 'Сухумі! Сухумі!' Власне, спочатку було ясно, що весь цей шухер потрібний виключно для відкриття другого фронту для нас", — написала Симоньян.

За її словами, Росія не вторгатиметься на територію Грузії, натомість ЗС РФ зроблять ракетний удар по столиці Тбілісі. Нібито це можливо через те, що у країні немає православних святинь.

"У разі повторення серпня 2008-го, з Грузією ніхто цяцькаться не буде і війська туди посилати не буде, а просто шарахнуть відразу Тбілісі, особливо не розбираючи, — хоча б тому, що не до сантиментів зараз і в Тбілісі немає Києво-Печерської Лаври. Ніхто в нас ніколи не вважав і не вважає себе одним народом з грузинами, і Російська Федерація ніколи не була "Тбіліською Руссю", — пише пропагандистка.

Протести в Грузії через закон про "іноагентів"

Нагадаємо, з 7 березня в Грузії проходять масові протести проти ухвалення закону про "інноагентів", який схожий на російський. Згідно з документом, організації та ЗМІ, які понад 20% свого фінансування одержують від інших країн, мають бути позначені в особливому реєстрі. В іншому випадку їм загрожують штрафи чи позбавлення волі.

У відповідь на вимоги протестувальників у правлячій партії Грузії повідомили, що відкликають гучний закон. Варто зазначити, що депутат опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ані Цитлідзе заявила, що це твердження не відповідає дійсності, оскільки така процедура суперечить правилам парламенту.

9 березня у МВС Грузії заявили, що звільнили всіх протестувальників, затриманих 7 та 8 березня за адміністративні порушення, проте частина заарештованих вимушені постати перед судом.