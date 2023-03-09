Массовые протесты в Грузии: люди выдвинули к властям новое требование (видео)

По словам представителей оппозиции, протесты в Грузии не прекратятся до тех пор, пока люди убедятся, что путь страны в ЕС непоколебим.

Related video

Участники массового протеста в Тбилиси, выступающие против закона об "иноагентах", требуют отставки грузинских властей, а также проведения в стране досрочных выборов. Об этом сообщает телеканал "Рустави 2".

Сообщается, что ранее протестующие выдвигали два основные требования: освобождение из-под стражи задержанных 7 и 8 марта участников митинга и отмена закона об "иноагентах".

На данный момент собравшиеся под зданием парламента граждане требуют отставки представителей власти и проведения досрочных выборов.

По словам представителей оппозиции, выступавших перед митингующими с трибуны, власть в Грузии нужно поменять. Призывы к смене состава правительства также начали звучать среди участников акции.

Грузины требуют отставки власти

По словам журналистов, некоторые члены оппозиции утверждают, что митинги будут продолжаться до тех пор, пока народ не убедится, что курс их страны в Европу непоколебим.

Напомним, что массовые протесты в Грузии начались 7 марта из-за принятия парламентом законопроекта об "иноагентах", копирующего законодательство РФ.

Согласно документу, организации и СМИ, которые более 20% своего финансирования получают от других стран, должны быть отмечены в особом реестре. В ином случае им грозят штрафы или лишение свободы.

В ответ на требования протестующих в правящей партии Грузии сообщили, что отзывают нашумевший закон. При этом оппозиционный депутат Ани Цитлидзе отметила, что данная процедура противоречит правилам парламента, поэтому слова политиков не соответствуют действительности.

В МВД Грузии заявили, что освободили всех протестующих, задержанных 7 и 8 марта за административные нарушения, однако часть арестованных вынуждены предстать перед судом.