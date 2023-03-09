Масові протести в Грузії: люди висунули до влади нову вимогу (відео)

За словами представників опозиції, протести в Грузії не припиняться доти, доки люди не переконаються, що шлях країни в ЄС непохитний.

Related video

Учасники масового протесту в Тбілісі, які виступають проти закону про "іноагентів", вимагають відставки грузинської влади, а також проведення в країні дострокових виборів. Про це повідомляє телеканал "Рустави 2".

Повідомляється, що раніше протестувальники висували дві основні вимоги: звільнення з-під варти затриманих 7 і 8 березня учасників мітингу та скасування закону про "іноагентів".

Наразі громадяни, які зібралися під будівлею парламенту, вимагають відставки представників влади та проведення дострокових виборів.

За словами представників опозиції, які виступали перед мітингувальниками з трибуни, владу в Грузії треба змінити. Заклики до зміни складу уряду почали звучати серед учасників акції.

Грузини вимагають відставки влади

За словами журналістів, деякі члени опозиції стверджують, що мітинги триватимуть доти, доки народ не переконається, що курс їхньої країни в Європу непохитний.

Нагадаємо, що масові протести в Грузії почалися 7 березня через ухвалення парламентом законопроєкту про "іноагентів", що копіює законодавство РФ.

Згідно з документом, організації та ЗМІ, які понад 20% свого фінансування одержують від інших країн, мають бути зазначені в особливому реєстрі. В інакшому випадку їм загрожують штрафи чи позбавлення волі.

У відповідь на вимоги протестувальників у керівній партії Грузії повідомили, що відкликають гучний закон. При цьому опозиційна депутатка Ані Цитлідзе зазначила, що ця процедура суперечить правилам парламенту, тому слова політиків не відповідають дійсності.

В МВС Грузії заявили, що звільнили всіх протестувальників, затриманих 7 і 8 березня за адміністративні порушення, проте частина заарештованих вимушена постати перед судом.