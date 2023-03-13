Началось: россияне в Грузии заявили, что их притесняют и попросили РФ ввести войска (видео)

Группа россиян посетовала, что "у них в Грузии" что-то происходит, и если победит грузинский Евромайдан, то жизни россиянам в Грузии не будет.

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Россияне, проживающие в Грузии, пожаловались на притеснения и просят Минобороны РФ ввести миротворческий контингент. Видеообращение от обиженных граждан РФ появилось в сети, передает Фокус.

В кадре в темноте выстроились несколько мужчин, лица которых трудно разглядеть, и пожаловались, что после последних событий в Грузии они беспокоятся, что повторится "украинский сценарий".

"Россияне, братья. Мы живем в Грузии уже десятки лет. У нас здесь работа и семьи. Вы все видите, что у нас в Грузии здесь происходит. Сейчас все в Грузии развивается по украинскому бандеровскому сценарию. Минобороны, просим, введите сюда миротворческий контингент. Русским здесь не жить, если победит гребаный грузинский Майдан", — сказал один из них.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил президента Украины Владимира Зеленского и других представителей украинских властей в поддержке акций протеста, прошедших в Тбилиси в связи с принятием закона об иноагентах. По мнению Гарибашвили, у украинского лидера есть определенная заинтересованность в проведении "деструктивных акций нескольких тысяч человек" на территории Грузии.

В МИД Украины 13 марта ответили на заявления руководства правительства и парламента Грузии по поводу вмешательства Украины во внутренние дела. В МИД напомнили Грузии, что "не там она ищет врагов" и что со своей стороны Украина была и будет оставаться другом грузинского народа, которому желает не останавливаться в развитии европейского будущего.

Он отметил, что за последние несколько дней премьер-министр и руководство парламента Грузии сделали ряд провокативных заявлений в сторону Украины, повторяя тезисы российской пропаганды.

Президент непризнанной "Республики Абхазия" Аслан Бжани 11 марта приказал перевести силовые структуры на усиленный режим работы из-за протестов в Грузии через закон об иностранных агентах.