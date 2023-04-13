Росіяни посіли перше місце серед іноземців із покупок житла в Грузії

З початку 2022 року громадяни РФ купили понад 8 тисяч квартир у Грузії, тобто майже 40% квартир, проданих іноземцям.

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2022 року іноземці придбали в Грузії 15 тис. квартир, понад 6 тис. з них купили громадяни РФ. За перший квартал поточного року росіяни викупили вже 2,1 тис. квартир із 5159 проданих іноземцям, пише грузинське видання Business Media.

Загалом минулого року іноземці стали власниками 15 тис. квартир у Грузії, що становить одну п'яту всього проданого за рік житла. Жителі Росії придбали 6062 квартири та посіли перше місце, пише агентство. Ще 2187 квартир громадяни РФ купили в першому кварталі поточного року (5159 квартир за цей період викупили всі іноземці).

Другий рядок за кількістю купленого житла зайняв Ізраїль. Його громадяни у 2022 році стали власниками 1892 квартир у Грузії. Третє місце посіла Україна, жителі якої минулого року купили у цій кавказькій країні 1321 квартиру.

До топ-10 країн, чиї громадяни найчастіше купували у Грузії житло, також увійшли Іран, Туреччина, Білорусія, Німеччина, США, Казахстан та Вірменія. За підсумками першого кварталу поточного року до рейтингу замість США потрапила Польща.

Кількість квартир, куплених іноземцями протягом першого кварталу 2023 року

1. Росія — 2187 квартир, кількість покупців 1679 осіб;

2. Ізраїль — 671 квартира, кількість покупців 472 особи;

3. Україна – 520 квартир, кількість покупців 344 особи;

4. Білорусь – 164 квартири, кількість покупців 135 осіб;

5. Туреччина – 143 квартири, кількість покупців – 102 особи;

6. Іран – 129 квартир, кількість покупців 102 особи;

7. Польща – 127 квартир, кількість покупців 89 осіб;

8. Німеччина – 112 квартир, кількість покупців 88 осіб;

9. Казахстан — 105 квартир, кількість покупців 89 осіб;

10. Вірменія – 93 квартири, кількість покупців 79 осіб.

Варто зазначити, що Грузія стала одним із найпопулярніших напрямків серед росіян після початку спецоперації. Наслідком оголошення у РФ часткової мобілізації стали черги на єдиному наземному КПП між двома країнами "Верхній Ларс", пише російське видання РБК. За день кордон перетинало близько 10 тис. автомобілів. За інформацією МВС Грузії, в країну в'їхали майже 1,5 млн громадян Росії.

Нагадаємо, 13 березня група росіян у Грузії зняла відео, в якому заявила, що їх утискають, і попросила РФ ввести війська. Громадяни ділилися своїми побоюваннями щодо "грузинського майдану".

31 березня президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що грузинський уряд на чолі з прем'єр-міністром Іраклі Гарібашвілі розмовляє з Москвою "одною мовою". За її словами, риторика уряду Грузії та російської влади, зокрема, збігається із твердженнями про "відкриття другого фронту".