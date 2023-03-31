"Говорять однією мовою": президент Грузії звинуватила уряд у однаковій риториці з РФ

За словами Саломі Зарубішвілі, Москва і Тбілісі порозумілися у твердженнях про відкриття "другого фронту" у війні з Росією.

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що грузинський уряд на чолі з прем'єр-міністром Іраклі Гарібашвілі розмовляє з Москвою "однією мовою". Про це повідомляє видання "Ехо Кавказа" 31 березня.

За її словами, риторика уряду Грузії та російської влади, зокрема, збігається із твердженнями про "відкриття другого фронту".

"Модельовані сценарії грузинського уряду щодо другого фронту збігаються з заявами Росії та сепаратистів. Факт, що Тбілісі та Москва розмовляють однією мовою з приводу цього другого фронту", — зазначила Зарубашвілі.

Глава грузинської держави додала, що заяви про те, що країни Заходу нібито схиляють Тбілісі до відкриття другого фронту проти Росії є конспірологічною теорією.

"Грузинський народ чудово знає, що ідея створення Євросоюзу служить саме світу, а не війні. Європейський Союз у Грузії безпосередньо служить миру нашої країни за допомогою спостережної місії ЄС та мирного розвитку", — заявила політик.

Нагадаємо, 12 березня Іраклі Гарібашвілі дорікнув Володимиру Зеленському та офіційним особам України за підтримку акцій протесту, які пройшли у Тбілісі у зв'язку з ухваленням закону про "іноагентів". Він назвав деяких представників української влади "неохайними невдахами" і заявив, що грузинська влада сама подбає про свою країну.

Раніше, 21 лютого, член керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Заркуа стверджував, що влада України вимагає від Грузії відкрити "другий фронт" у війні з Росією. За його словами, через це грузинська делегація не приїде до Києва.