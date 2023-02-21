"Немає місця для дипломатичних відносин": делегація Грузії не їхатиме до Києва 24 лютого

За словами представника правлячої партії парламенту Грузії, українські лідери закликають Тбілісі відкрити "другий фронт".

Related video

Делегація парламенту Грузії відмовилася від поїздки до Києва у річницю початку російського повномасштабного вторгнення до України 24 лютого. Про це заявив член правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Заркуа, пише Ехо Кавказу.

За словами політика, влада Грузії підтримує народ України, проте український уряд "не залишає місце для дипломатичних відносин".

"Коли високопосадовці України закликають нашу державу до відкриття другого фронту, коли ув'язненого Саакашвілі, у якого багато серйозних звинувачень, називають політв'язнем, я думаю, що це не залишає місця для дипломатичних відносин", — сказав Заркуа.

Політик також зазначив, що влада Грузії зробила "все на всіх рівнях" для боротьби українського народу, у тому числі й те, що "не наважилися" зробити європейські країни. Щоправда, що конкретно йдеться, Заркуа не уточнив.

Партія "Грузинська мрія"

Партія править у Грузії з 2012 року. Дотримується ідеології центризму та євроатлантизму. Нинішнім лідером партії є Іраклій Кобахідзе.

Раніше Фокус писав, що Данилов відповів президенту Грузії на ідею звільнити її землі від РФ. Грузія не може вимагати від України вигнати росіян з Південної Осетії та Абхазії одночасно з тим, як продовжує знущатися з ув'язненого громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Також повідомлялося, що школи в Україні переведуть на дистанційну річницю війни. Про рішення перейти на онлайн навчання 23-24 лютого заявив мер Івано-Франківська. У Броварах на Київщині дистанційний режим триватиме з 22 по 24 лютого. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Ще нагадаємо, що Зеленський подякував президенту США за візит до Києва. За словами українського лідера, відносини між Україною та США сьогодні досягли найбільш змістовного рівня. Як вважає Зеленський, співпраця двох країн зміцнює весь світ.