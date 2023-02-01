"Нафантазувала собі щось": Данілов відповів президенту Грузії на ідею звільнити її землі від РФ

Грузія не може вимагати від України вигнати росіян з Південної Осетії та Абхазії одночасно з тим, як продовжує знущатися з ув'язненого громадянина України Міхеїла Саакашвілі, заявив секретар РНБО.

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Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що у можливій мирній угоді РФ з Україною про закінчення війни має бути закріплена деокупація грузинських регіонів. У свою чергу, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відкинув ідею грузинського керівництва і дорікнув його знущанням над ув'язненим політиком, громадянином України Міхеїлом Саакашвілі. Так український урядовець відреагував на заяву Зурабішвілі в ефірі телемарафону 1 лютого.

Так, за словами президента Грузії, Росія має відмовитися від майже 15-річної окупації території її країни (Південної Осетії та Абхазії – ред.) у межах можливої мирної угоди між РФ та Україною.

"Росія має дізнатися, де проходять її кордони. Питання Грузії мають бути на столі тому, що ніхто не повинен думати, що цю війну може закінчити без відступу РФ з усіх окупованих територій", — сказала Зурабішвілі в коментарі американському агентству Bloomberg.

Секретар РНБО Данілов, коментуючи цю заяву, висловив обурення ідеєю Зурабішвілі.

"Світ досить дивний… Сьогодні я почув заяву президента Грузії, яка вважає, що ми, коли підписуватимемо з Росією якісь мирні домовленості, ну щось там нафантазувала собі, що ми повинні включити туди частину Грузії, яку РФ окупувала у 2008 році. Але коли я, виступаючи на початку березня, говорив братам-грузинам, що давайте допомагайте і разом це все відпрацьовуватимемо, то Грузія тоді в особі цих же людей відмовчала і зробила зауваження, що я лізу в їхні справи", — заявив Данілов.

Представник української влади заявив, що грузинська влада прагне "причепитися до нашої перемоги", проте, за його словами, щоб так чинити, "спочатку потрібно по-людськи ставитися до наших громадян". Данілов уточнив, що має на увазі Міхеїла Саакашвілі, ув'язненого в Грузії громадянина України. Секретар РНБО підкреслив, що Грузія має припинити утримувати Саакашвілі в поганих умовах і відпустити його до Києва.

"Такі заяви (Зурабішвілі) безпідставні. Я не знаю в якому світі вони живуть. З одного боку вони хочуть, щоб ми нашою кров'ю повернули їм землю, а з іншого знущаються з наших громадян. Неприпустимі речі", — резюмував Данілов.

Зазначимо, що Грузія, згідно з Конституцією , є парламентською республікою, і її президент виконує, головним чином, представницькі та церемоніальні функції, тоді як реальні владні повноваження знаходяться в руках глави уряду. У квітні минулого року прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія відмовляється від антиросійських санкцій , оскільки це суперечить її інтересам.

Раніше ми писали про те, як тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов заявив, що українська сторона запросила Тбілісі зенітноракетні комплекси "Бук", які були надані під час війни з Російською Федерацією у 2008 році. Однак Грузія категорично відмовилася надавати військову допомогу Києву.

Також Фокус повідомляв, що президент України Володимир Зеленський розкритикував грузинську владу за "щоденні публічні тортури" щодо Міхеїла Саакашвілі.