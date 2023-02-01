"Нафантазировала себе что-то": Данилов ответил президенту Грузии на идею освободить ее земли от РФ

Грузия не может требовать от Украины выгнать россиян из Южной Осетии и Абхазии одновременно с тем, как продолжает издеваться над заключенным гражданином Украины Михеилом Саакашвили, заявил секретарь СНБО.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в возможном мирном соглашении РФ с Украиной об окончании войны должна быть закреплена деоккупация грузинских регионов. В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отверг идею грузинского руководства и упрекнул его в издевательствах над заключенным политиком, гражданином Украины Михеилом Саакашвили. Так украинский чиновник отреагировал на заявление Зурабишвили в эфире телемарафона 1 февраля.

Так, по словам президента Грузии, Россия должна отказаться от почти 15-летней оккупации территории ее страны (Южной Осетии и Абхазии — ред.) в рамках возможного мирного соглашения между РФ и Украиной.

"Россия должна узнать, где проходят ее границы. Вопросы Грузии должны быть на столе, потому что никто не должен думать, что эта война может быть закончена без отступления РФ со всех оккупированных территорий", — сказала Зурабишвили в комментарии американскому агентству Bloomberg.

Секретарь СНБО Данилов, комментируя это заявление, выразил возмущение идеей Зурабишвили.

"Мир достаточно странный… Сегодня я услышал заявление президента Грузии, которая считает, что мы, когда будем подписывать с Россией какие-то мирные договоренности, ну что-то там нафантазировала себе, что мы должны включить туда часть Грузии, которую РФ оккупировала в 2008 году. Но когда я, выступая в начале марта, говорил братьям-грузинам, что давайте помогайте и будем вместе это все отрабатывать, то Грузия тогда в лице этих же людей отмолчалась и сделала замечание, что я лезу в их дела", — заявил Данилов.

Представитель украинских властей заявил, что грузинские власти стремятся "прицепиться к нашей победе", однако, по его словам, чтобы так поступать, "сначала нужно по-человечески относиться к нашим гражданам". Данилов уточнил, что имеет в виду Михеила Саакашвили, заключенного в Грузии гражданина Украины. Секретарь СНБО подчеркнул, что Грузия должна перестать содержать Саакашвили в плохих условиях и отпустить его в Киев.

"Такие заявления (Зурабишвили) безосновательные. Я не знаю в каком мире они живут. С одной стороны они хотят, чтобы мы нашей кровью вернули им землю, а с другой издеваются над нашими гражданами. Недопустимые вещи", — резюмировал Данилов.

Отметим, что Грузия, согласно Конституции, является парламентской республикой, и ее президент исполняет, главным образом, представительские и церемониальные функции, в то время как реальные властные полномочия находятся в руках главы правительства. В апреле прошлого года премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия отказывается от антироссийских санкций, так как это противоречит ее интересам.

Ранее мы писали о том, как временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что украинская сторона запросила у Тбилиси зенитноракетные комплексы "Бук", которые были предоставлены во время войны с Российской Федерацией в 2008 году. Однако Грузия категорически отказалась оказывать военную помощь Киеву.

Также Фокус сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал грузинские власти за "ежедневные публичные пытки" в отношении Михеила Саакашвили.