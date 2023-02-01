Зеленский обвинил власти Грузии в пытках и попытке убить Саакашвили (видео)

По словам экс-президента Грузии, его отравили и он нуждается в лечении. В ходе судебного заседания политик задрал футболку и показал как он похудел за время пребывания под стражей.

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Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили дистанционно принял участие в судебном заседании касательно отсрочки его приговора или освобождения от наказания. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает издание "Грузия Онлайн".

Сообщается, что в ходе заседания Саакашвили пожаловался на крайне тяжелое состояние здоровья. Политик задрал футболку и продемонстрировал, насколько сильно он похудел за время заключения под стражей

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"Все свои знания я отдал Грузии… Сейчас я отдал свое здоровье, и единственное, о чем прошу, чтобы мне дали возможность получить адекватное лечение. Если нужно, я отдам свою жизнь. Мое состояние резко ухудшилось", — сказал политик в суде.

Вместе с тем на Facebook-странице Михеила Саакашвили 1 февраля было опубликовано обращение политика к украинцам, в котором он выразил желание "похоронить сердце в Киеве".

"Меня пытают, и я отравлен. Я хочу обратиться к вам — я горжусь тем, что все восхищаются украинским народом, я горжусь тем, что президентом является Зеленский, я благодарен за его должность… Я абсолютно уверен в нашей победе. Но если я не доживу до победы, которая так близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине… Слава Украине, смерть — наш враг", — говорится в обращении Михаила Саакашвили к Украине.

Реакция президента Украины Владимира Зеленского

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом отреагировал на видео с Михеилом Саакашвили и назвал происходящее "публичной пыткой гражданина Украины".

"Я не обсуждаю вопрос — за что арестовали бывшего президента Грузии, какие последствия этого для политики и демократии Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михеила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. И я думаю, что у них цель — его убить", — заявил Зеленский.

"Саакашвили нужно оправить в Украину", — Ермак

На видео также отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. В своем аккаунте в Twitter он призвал власти Грузии вернуть политика в Украину.

"Мы осуждаем незаконное содержание настоящего борца за свободу и гражданина Украины Михеила Саакашвили. Также условия, в которых его содержат, ужасающие. Сегодня я отправил эти фотографии международным партнерам. Михеилу нужно лечение. Его необходимо вернуть Украине", — написал Ермак.

Напомним, 22 декабря состоялось судебное заседание по делу грузинского политика Михеила Саакашвили, на котором судья не позволил ему выступить на украинском языке.

Двумя днями ранее советник главы ОП Михаил Подоляк призвал власти Грузии передать Украине грузинского политика Михеила Саакашвили, где ему смогут предоставить должное лечение.

Ранее Фокус писал о том, что глава председательствующей в парламенте страны фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что отправка Михеила Саакашвили из Украины была спецоперацией по вовлечению Грузии в войну и организации раскола внутри страны.

Также напомним, что адвокат грузинского экс-президента Валерий Гелбахиани 20 ноября заявил, что Саакашвили отравили после ареста. По словам правозащитника, об этом свидетельствуют результаты экспертизы.