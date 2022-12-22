Саакашвили не разрешили выступить в суде на украинском языке

Следующее заседание по делу Саакашвили состоится 29 декабря. Если он вновь выступит по-украински, его речь будут переводить на грузинский язык.

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22 декабря состоялось судебное заседание по делу грузинского политика Михеила Саакашвили, на котором судья не позволил ему выступить на украинском языке. Об этом сообщает JAMnews со ссылкой на адвоката подсудимого.

Политик участвовал в заседании дистанционно — из клиники "Вивамед". Саакашвили хотел обратиться к зрителям трансляции на украинском языке, мотивируя это тем, что он гражданин Украины. В ответ судья призвал политика говорить по-грузински.

В результате, по словам адвоката Шалвы Хачапуридзе, Саакашвили почувствовал себя плохо и отключил трансляцию. Впрочем, процесс продолжился без него — судебное заседание длилось около шести часов.

В ходе заседания Пенитенциарная служба Грузии подала ходатайство о допросе Саакашвили с целью выявления в его действиях "признаков симуляции". Судья ходатайство отклонил.

[ + – ] Cаакашвили на трансляции в суде

Следующее заседание назначили на 29 декабря. Если Саакашвили вновь выступит на украинском, его речь будут переводить на грузинский язык представители консульства Украины.

По словам одного из свидетелей защиты — американского психиатра Эрика-Дэвида Голдсмита, у Михеила Саакашвили наблюдаются симптомы "быстро прогрессирующей деменции". Политик помнит, что было в прошлом, но не запоминает текущие события, а также с трудом усваивает новую информацию.

"Раньше у него был острый ум, быстрое мышление, но теперь его мыслительный процесс очень замедлился и он часто путается. Он запустил себя, не следит за своим внешним видом, носит рубашку, открывающую живот, он неопрятен, и все это также симптомы деменции. Но он еще и очень ослаб физически, ему трудно встать со стула, трудно ходить, он похудел, потерял чувствительность, испытывает неприятные ощущения в руках и ногах", — пояснил Голдсмит.

Напомним, 20 декабря советник главы ОП Михаил Подоляк призвал власти Грузии передать Украине грузинского политика Михеила Саакашвили, где ему смогут предоставить должное лечение.

Также Фокус писал, что глава председательствующей в парламенте страны фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что отправка Михеила Саакашвили из Украины была спецоперацией по вовлечению Грузии в войну и организации раскола внутри страны.

Ранее сообщалось, что адвокат грузинского экс-президента Валерий Гелбахиани 20 ноября заявил, что Саакашвили был отравлен после ареста, и об этом свидетельствуют результаты экспертизы. В то же время Пенитенциарная служба Грузии отрицает факт отравления бывшего президента, назвав это дезинформацией.