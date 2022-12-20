"Невозможно смотреть": Украина готова принять Саакашвили — Подоляк

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Украина может гарантировать грузинскому политику безопасность и должное лечение.

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк призвал власти Грузии передать Украине грузинского политика Михеила Саакашвили. Об этом Подоляк написал у себя в Twitter.

"Невозможно смотреть в прямом эфире, как умирает человек, которого знаешь. Невозможно смотреть, как историю Грузии и ее президента убивают на виду у цивилизованного мира", — написал Подоляк.

Советник главы ОП призвал Грузию "сделать правильный выбор" и передать политика в Украину, где ему могут гарантировать безопасность и должное лечение.

Что случилось с Саакашвили?

По версии адвокатов Михеила Саакашвили, который находится в заключении, его отравили после ареста. Адвокат политика Валерий Гелбахиани 19 декабря заявил, что все болезни Саакашвили свидетельствуют об отравлении, бывший грузинский лидер сам верит в эту версию.

При этом в Пенитенциарной службе Грузии опровергли заявления об отравлении Саакашвили. В ведомстве заявили, что представители политика не предоставили документы, которые доказывали бы эти утверждения. В службе добавили, что бывший грузинский президент находится сейчас в больнице под медицинским наблюдением.

Также Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео из клиники, где проходит лечение Саакашвили. На кадрах видно, что Саакашвили ведет себя буйно и бросается на персонал. По мнению ведомства, видео демонстрирует, что Саакашвили стимулирует болезнь.

Ранее Фокус сообщал, что 8 ноября адвокат Шалвы Хачапуридзе заявил, что у Саакашвили, предположительно, обнаружили туберкулез и деменцию. Он также не исключил, что в целом у политика могут подтвердиться 36 заболеваний.

Напомним, в декабре 2021-го врач рассказал, что Михеил Саакашвили может стать инвалидом, если его не госпитализировать в больницу за границей. Это связанно с тем, что у него посттравматический стресс и энцефалопатия Вернике, которые могут обостриться.