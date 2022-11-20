Адвокаты Саакашвили заявили о его отравлении, Пенитенциарная служба Грузии отрицает

По словам представителей грузинского политика, все болезни, которые у него обнаружили, могут быть вызваны отравлением. Мать Саакашвили рассказала, что в его организме выявлено повышенное содержание тяжелых металлов.

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Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михеил Саакашвили был отравлен после своего ареста. Об этом свидетельствуют данные экспертизы. Такое заявление сделал адвокат политика Валерий Гелбахиани, передает издание "Новости-Грузия".

По его словам, все болезни Саакашвили свидетельствуют об отравлении, бывший грузинский лидер сам верит в эту версию.

"Все болезни, которые есть у Саакашвили, все симптомы, могут быть вызваны этим отравлением. Он сам давно подозревал, что его отравили. Иначе бы его болезни так не развивались", — сказал адвокат.

Валерий Гелбахиани заверил, что подробности будут обнародованы позже. Однако он отметил, что в заключении иностранной экспертизы указан список обнаруженных в организме ядовитых веществ.

Он также добавил, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, когда именно могло произойти отравление — во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед" несколько месяцев назад.

Тем временем мать Михеила Саакашвили заявила, что в организме ее сына повышенное содержание тяжелых металлов: ртути, бария, таллия.

Что говорят в Пенитенциарной службе Грузии?

В службе по исполнению наказаний опровергли заявления об отравлении Саакашвили. В ведомстве добавили, что представители политика не предоставили документы, которые доказывали бы эти утверждения. В службе рассказали, что бывший грузинский президент находится сейчас в больнице под медицинским наблюдением.

"Принимаются соответствующие медицинские меры. Во избежание дезинформации, призываем всех воздерживаться от распространения непроверенной и необоснованной информации", — сказано в сообщении.

Напомним, 8 ноября адвокат Шалвы Хачапуридзе заявил, что у Саакашвили, предположительно, обнаружили туберкулез и деменцию. Он также не исключил, что в целом у политика могут подтвердиться 36 заболеваний.

В декабре 2021-го врач рассказал, что Михеил Саакашвили может стать инвалидом, если его не госпитализировать в больницу за границей. Это связанно с тем, что у него посттравматический стресс и энцефалопатия Вернике, которые могут обостриться.