Саакашвили может стать инвалидом, если его не отправить лечить за границу, - врач

Группы врачей, наблюдающих за политиком, разделились во мнении на счет необходимости его отправки за границу.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили нуждается в госпитализации за границей, в другом случае он может стать инвалидом из-за уже существующих проблем со здоровьем. Об этом рассказал врач из грузинского центра "Эмпатия" Отар Тоидзе, передает "Интерфакс-Украина".

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"Сейчас у Михеила Саакашвили посттравматический стресс и энцефалопатия Вернике, которая может резко обостриться, и мы получим не здорового, а инвалида Саакашвили", — сообщил специалист.

Несколько зарубежных клиник уже получили письма с просьбой принять политика: в этом вопросе должно обязательно учитываться и состояние пациента, также нужно его согласие. В том числе запрос направили в медучреждения Германии, но пока никто не ответил.

Состояние Саакашвили в военном госпитале сегодня контролируют три группы врачей: официальный медицинский консилиум, созданный при Минюсте Грузии, врачи из Народного защитника Грузии и специалисты центра "Эмпатия". Консилиум занимается лечением, медики из Народного защитника консультируют. Они, кстати, не видят необходимости в отправке Саакашвили за границу. По их словам, его состояние стабильное и идет на улучшение.

Стоит отметить, что сам заключенный настаивал на том, чтобы врачей из "Эмпатии" допустили к нему в военный госпиталь в Гори.

Напомним, личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что экс-президенту Грузии может понадобится лечение у психолога и психиатра — длительная голодовка привела политика к посттравматическому стрессу.