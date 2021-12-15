Саакашвілі може стати інвалідом, якщо його не відправити лікувати за кордон, — лікар

Групи лікарів, які спостерігають за політиком, розділилися на думці щодо необхідності його відправлення за кордон.

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі потребує госпіталізації за кордоном, в іншому випадку він може стати інвалідом через уже існуючі проблеми зі здоров'ям. Про це розповів лікар із грузинського центру "Емпатія" Отар Тоїдзе, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Зараз у Міхеіла Саакашвілі посттравматичний стрес і енцефалопатія Верніке, яка може різко загостритися, і ми отримаємо не здорового, а інваліда Саакашвілі", — повідомив фахівець.

Декілька зарубіжних клінік уже отримали листи з проханням прийняти політика: у цьому питанні має обов'язково враховуватися і стан пацієнта, також потрібна його згода. У тому числі запит направили до медустанов Німеччини, але поки що ніхто не відповів.

Стан Саакашвілі у військовому шпиталі сьогодні контролюють три групи лікарів: офіційний медичний консиліум, створений при Мін'юсті Грузії, лікарі з Народного захисника Грузії та спеціалісти центру "Емпатія". Консиліум займається лікуванням, медики з Народного захисника консультують. Вони, до речі, не бачать потреби у відправленні Саакашвілі за кордон. За їхніми словами, його стан стабільний і йде на покращення.

Варто зазначити, що сам ув'язнений наполягав на тому, щоб лікарів із "Емпатії" допустили до нього у військовий шпиталь у Горі.

Нагадаємо, особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив, що експрезиденту Грузії може знадобитися лікування в психолога та психіатра — тривале голодування призвело політика до посттравматичного стресу.