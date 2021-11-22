Для лікування Саакашвілі можуть знадобитися психолог та психіатр, — особистий лікар

Особистий лікар експрезидента каже, що загроза здоров'ю поки що не минула: спостерігається загальна слабкість, біль у голові та стрибки тиску.

Ніколоз Кіпшидзе, лікар колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі стверджує, що для лікування політика може знадобитися допомога психолога і навіть психіатра. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Після відвідування Міхеіла Саакашвілі, який наразі утримується у військовому госпіталі в місті Горі, лікар поговорив із журналістами.

"Є сенс підключити психолога та психіатра", — вважає Кіпшидзе, за словами якого, оцінювати стан експрезидента, можливо, краще закордонним фахівцям.

Лікар каже, що загроза здоров'ю поки що не минула і наразі не можна стверджувати, що все гаразд. У Саакашвілі спостерігається загальна слабкість, головний біль та стрибки тиску.

Лікар дав хорошу оцінку першому дню відновлення після голодування. Водночас у нього викликає питання неврологічний стан пацієнта, і найближчими днями очікується приїзд відповідних фахівців.

Кіпшидзе заявляє, що після голодування в пацієнта може розвиватись посттравматичний синдром, для якого застосовується складне лікування.

Нагадаємо, що експрезидент Грузії заявив: "Моє голодування вже стає зброєю в руках росіян". З цієї причини він вирішив почати їсти і погодився на переведення в лікарню Горі.

Раніше Фокус повідомляв, посилаючись на заяву лікарів, що в Саакашвілі виявили серйозне захворювання мозку. Лікарі стверджують, що є симптоми енцефалопатії Верніке, гострої поразки середнього мозку, що викликає дефіцит в організмі вітаміну В1.