Для лікування Саакашвілі можуть знадобитися психолог та психіатр, — особистий лікар
Особистий лікар експрезидента каже, що загроза здоров'ю поки що не минула: спостерігається загальна слабкість, біль у голові та стрибки тиску.
Ніколоз Кіпшидзе, лікар колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі стверджує, що для лікування політика може знадобитися допомога психолога і навіть психіатра. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Після відвідування Міхеіла Саакашвілі, який наразі утримується у військовому госпіталі в місті Горі, лікар поговорив із журналістами.
"Є сенс підключити психолога та психіатра", — вважає Кіпшидзе, за словами якого, оцінювати стан експрезидента, можливо, краще закордонним фахівцям.
Лікар каже, що загроза здоров'ю поки що не минула і наразі не можна стверджувати, що все гаразд. У Саакашвілі спостерігається загальна слабкість, головний біль та стрибки тиску.
Лікар дав хорошу оцінку першому дню відновлення після голодування. Водночас у нього викликає питання неврологічний стан пацієнта, і найближчими днями очікується приїзд відповідних фахівців.
Кіпшидзе заявляє, що після голодування в пацієнта може розвиватись посттравматичний синдром, для якого застосовується складне лікування.
Нагадаємо, що експрезидент Грузії заявив: "Моє голодування вже стає зброєю в руках росіян". З цієї причини він вирішив почати їсти і погодився на переведення в лікарню Горі.
Раніше Фокус повідомляв, посилаючись на заяву лікарів, що в Саакашвілі виявили серйозне захворювання мозку. Лікарі стверджують, що є симптоми енцефалопатії Верніке, гострої поразки середнього мозку, що викликає дефіцит в організмі вітаміну В1.