Для лечения Саакашвили могут понадобиться психолог и психиатр, — личный врач

Личный врач экс-президента говорит, что угроза здоровью пока не миновала: наблюдается общая слабость, головная боль и скачки давления.

Николоз Кипшидзе, лечащий врач бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили утверждает, что для лечения политика может понадобиться помощь психолога и даже психиатра. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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После посещения Михеила Саакашвили, который сейчас содержится в военном госпитале в городе Гори, врач побеседовал с журналистами.

"Есть смысл подключить психолога и психиатра", — считает Кипшидзе, по словам которого, оценивать состояние экс-президента, возможно, лучше зарубежным специалистам.

Врач говорит, что угроза здоровью пока не миновала и сейчас нельзя утверждать, что все хорошо. У Саакашвили наблюдается общая слабость, головная боль и скачки давления.

Врач дал хорошую оценку первому дню восстановления после голодовки. Вместе с тем, у него вызывает вопросы неврологическое состояние пациента, и в ближайшие дни ожидается приезд соответствующих специалистов.

Кипшидзе заявляет, что после голодовки у пациента может развиваться посттравматический синдром, для которого применяется сложное лечение.

Напомним, что экс-президент Грузии заявил: "Моя голодовка уже становится оружием в руках русских". По этой причине он решил начать принимать пищу и согласился на перевод в больницу Гори.

Ранее Фокус сообщал, ссылаясь на заявление врачей, что у Саакашвили обнаружили серьезное заболевание мозга. Врачи утверждают, что есть симптомы энцефалопатии Вернике, острого поражения среднего головного мозга, которое вызывает дефицит в организме витамина В1.