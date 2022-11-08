У Саакашвили, предположительно, обнаружили туберкулез и деменцию, — адвокат

Представитель экс-президента Грузии не исключил, что в целом у политика могут подтвердиться 36 заболеваний.

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У бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, предположительно, установлены туберкулез и деменция. Об этом рассказал адвокат грузинского политика Шалвы Хачапуридзе в комментарии изданию Interpressnews.

По словам представителя Саакашвили, диагнозы пока что не установлены окончательно. Однако Хачапуридзе не исключил, что в целом у экс-президента Грузии могут подтвердиться 36 заболеваний.

"Речь о предполагаемых диагнозах, пока не установлено окончательно, мы ждем. Это подозрения, и в этом направлении ведется работа. Я подразумеваю деменцию и туберкулез, и речь идет еще о 34 заболеваниях", — сказал он.

24 мая Михеил Саакашвили написал историю своей болезни из тюрьмы. В переданном письме он рассказал, что МРТ выявило у него травму позвоночника, которую он, вероятно, получил в тюрьме в Глдани из-за применения силы со стороны конвоиров.

"У меня сильные боли в спине, иногда мне нужны обезболивающие препараты по нескольку раз в день. У меня сильный тремор в обеих руках, и мне становится все труднее контролировать конечности, особенно левую руку… МРТ также выявила некоторые изменения в мозгу, о которых у меня нет точной информации", — писал он тогда.

Напомним, в декабре 2021 года врач рассказал, что Михеил Саакашвили нуждается в госпитализации за границей. В другом случае он может стать инвалидом из-за того, что у него посттравматический стресс и энцефалопатия Вернике, которые могут обостриться.

13 апреля Саакашвили написал из грузинской тюрьмы письмо в Кривой Рог с поддержкой Украины в войне с РФ. Он написал, что "оказался в плену в самое неудобное время", однако выразил уверенность, что после победы Украины "это быстро закончится".