"Верю в победу и в Украину". Саакашвили написал из грузинской тюрьмы письмо в Кривой Рог

Экс-президент Грузии в письме главе военной администрации города Вилкулу написал, что сожалеет о том, что "оказался в плену в самое неудобное время", однако выразил уверенность, что после победы Украины "это быстро закончится".

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Бывший глава Национального совета реформ Украины и президент Грузии в 2004-2013 гг. Михеил Саакашвили написал письмо из грузинской тюрьмы главе военной администрации Кривого Рога Александру Вилкулу. В нем он написал, что впечатлен тем, как во время войны Вилкул оказался настоящим лидером. Об этом Александр Вилкул сообщил в Facebook.

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"Я очень впечатлен, как в этой ситуации вы выявились настоящим лидером и это имеет решающие значение всех и каждого из нас", — написал Саакашвили в письме.

Экс-президент Грузии также сожалеет о том, что "оказался в плену в самое неудобное время", однако он уверен, что "с вашей победой это все быстро закончится".

"Верю в победу Украины", — написал он.

[ + – ] Письмо Саакашвили Вилкулу

Александр Вилкул поблагодарил Саакашвили за поддержку и всех грузинов, которые воюют на стороне Украины против России.

"Уверен, что если бы он был не в тюрьме, то был бы сейчас одним из активных и эффективных амбассадоров Украины во всем мире", — написал глава военной администрации Кривого Рога.

Напомним, 12 апреля Александр Вилкул рассказал, что вооруженные силы Украины освободили 15 населенных пунктов в Херсонской области. Теперь линия фронта находится не на границе Криворожского района, а продвинулась вглубь Херсонской области.

29 марта Александар Вилкул сообщил, что украинским военным удалось отбросить российскую армию на 40-60 километров от города.