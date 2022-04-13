"Вірю у перемогу та в Україну". Саакашвілі написав із грузинської в'язниці листа у Кривий Ріг

Експрезидент Грузії в листі до голови військової адміністрації міста Вілкулу написав, що шкодує про те, що "опинився в полоні в найнезручніший час", проте висловив упевненість, що після перемоги України "це швидко закінчиться".

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Колишній голова Національної ради реформ України та президент Грузії у 2004-2013 роках. Міхеіл Саакашвілі написав листа з грузинської в'язниці голові військової адміністрації Кривого Рогу Олександру Вілкулу. У ньому він написав, що вражений тим, як під час війни Вілкул виявився справжнім лідером. Про це Олександр Вілкул повідомив у Facebook.

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"Я дуже вражений, як у цій ситуації ви стали справжнім лідером і це має вирішальне значення всіх і кожного з нас", — написав Саакашвілі у листі.

Експрезидент Грузії також жалкує про те, що "опинився в полоні у найнезручніший час", проте він упевнений, що "з вашою перемогою це все швидко закінчиться".

"Вірю у перемогу України", — написав він.

[ + – ] Лист Саакашвілі Вілкулу

Олександр Вілкул подякував Саакашвілі за підтримку й усім грузинам, які воюють на боці України проти Росії.

"Упевнений, що якби він був не у в'язниці, то був би зараз одним з активних та ефективних амбасадорів України в усьому світі", — написав голова військової адміністрації Кривого Рогу.

Нагадаємо, 12 квітня Олександр Вілкул розповів, що збройні сили України звільнили 15 населених пунктів у Херсонській області. Тепер лінія фронту знаходиться не на межі Криворізького району, а просунулась углиб Херсонської області.

29 березня Олександр Вілкул повідомив, що українським військовим вдалося відкинути російську армію на 40-60 кілометрів від міста.