У Саакашвілі, ймовірно, виявили туберкульоз та деменцію, — адвокат

Представник експрезидента Грузії не відкинув, що загалом політик може підтвердити 36 захворювань.

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У колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, ймовірно, встановлено туберкульоз та деменцію. Про це розповів адвокат грузинського політика Шалва Хачапурідзе у коментарі виданню Interpressnews.

За словами представника Саакашвілі, діагнози поки що не встановлено остаточно. Однак Хачапурідзе не виключив, що загалом експрезидент Грузії може підтвердити 36 захворювань.

"Йдеться про ймовірні діагнози, поки не встановлено остаточно, ми чекаємо. Це підозри, і в цьому напрямку ведеться робота. Я маю на увазі деменцію і туберкульоз, і йдеться ще про 34 захворювання", — сказав він.

24 травня Міхеіл Саакашвілі написав історію своєї хвороби із в'язниці. У переданому листі він розповів, що МРТ виявило у нього травму хребта, яку він, ймовірно, отримав у в'язниці у Глдані через застосування сили з боку конвоїрів.

"У мене сильні болі в спині, іноді мені потрібні знеболювальні препарати кілька разів на день. У мене сильний тремор в обох руках, і мені стає все важче контролювати кінцівки, особливо ліву руку... МРТ також виявила деякі зміни в мозку, про які у мене немає точної інформації", — писав він тоді.

Нагадаємо, у грудні 2021 року лікар розповів, що Міхеіл Саакашвілі потребує госпіталізації за кордоном. В іншому випадку він може стати інвалідом через те, що у нього посттравматичний стрес та енцефалопатія Верніке, які можуть загостритися.

13 квітня Саакашвілі написав із грузинської в'язниці листа у Кривий Ріг з підтримкою України у війні з РФ. Він написав, що "опинився в полоні в найзручніший час", проте висловив упевненість, що після перемоги України "це швидко закінчиться".