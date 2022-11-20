Адвокати Саакашвілі заявили про його отруєння, Пенітенціарна служба Грузії заперечує

За словами представників грузинського політика, усі хвороби, які у нього виявили, можуть бути спричинені отруєнням. Мати Саакашвілі розповіла, що у його організмі виявлено підвищений вміст важких металів.

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Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебував в ув'язненні, було отруєно після арешту. Про це свідчать дані експертизи. Таку заяву зробив адвокат політика Валерій Гелбахіані, повідомляє видання "Новини-Грузія".

За його словами, усі хвороби Саакашвілі свідчать про отруєння, колишній грузинський лідер сам вірить у цю версію.

"Усі хвороби, які є у Саакашвілі, всі симптоми можуть бути викликані цим отруєнням. Він сам давно підозрював, що його отруїли. Інакше б його хвороби так не розвивалися", — сказав адвокат.

Валерій Гелбахіані запевнив, що подробиці буде оприлюднено пізніше. Однак він зазначив, що у висновку іноземної експертизи вказано список виявлених в організмі отруйних речовин.

Він також додав, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати, коли саме могло статися отруєння — під час перебування у в'язниці або після переведення до клініки "Вівамед" кілька місяців тому.

Водночас мати Міхеіла Саакашвілі заявила, що в організмі її сина підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Що говорять у Пенітенціарній службі Грузії?

У службі з виконання покарань спростували заяви про отруєння Саакашвілі. У відомстві додали, що представники політика не надали документи, які б доводили ці твердження. У службі розповіли, що колишній грузинський президент перебуває зараз у лікарні під медичним наглядом.

"Приймаються відповідні медичні заходи. Щоб уникнути дезінформації, закликаємо всіх утримуватися від поширення неперевіреної та необґрунтованої інформації", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 8 листопада адвокат Шалви Хачапурідзе заявив, що у Саакашвілі, ймовірно, виявили туберкульоз та деменцію. Він також не відкидає, що загалом у політик можуть підтвердити 36 захворювань.

У грудні 2021 року лікар розповів, що Міхеіл Саакашвілі може стати інвалідом, якщо його не госпіталізувати до лікарні за кордоном. Це зв'язано з тим, що у нього посттравматичний стрес і енцефалопатія Верніке, які можуть загостритися.