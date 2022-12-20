"Неможливо дивитися": Україна готова прийняти Саакашвілі, — Подоляк

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Україна може гарантувати грузинському політику безпеку та належне лікування.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк закликав владу Грузії передати Україні грузинського політика Міхеіла Саакашвілі. Про це Подоляк написав у себе у Twitter.

"Неможливо дивитися в прямому ефірі, як помирає людина, яку знаєш. Неможливо дивитися, як історію Грузії та її президента вбивають на очах у цивілізованого світу", — написав Подоляк.

Радник глави ОП закликав Грузію "зробити правильний вибір" та передати політика в Україну, де йому можуть гарантувати безпеку та належне лікування.

Що сталося із Саакашвілі?

За версією адвокатів Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, його отруїли після арешту. Адвокат політика Валерій Гелбахіані 19 грудня заявив, що усі хвороби Саакашвілі свідчать про отруєння, колишній грузинський лідер сам вірить у цю версію.

Водночас у Пенітенціарній службі Грузії спростували заяви про отруєння Саакашвілі. У відомстві заявили, що представники політика не надали документи, які б доводили ці твердження. У службі додали, що колишній грузинський президент перебуває зараз у лікарні під медичним наглядом.

Також Пенітенціарна служба Грузії опублікувала відео з клініки, де відбувається лікування Саакашвілі. На кадрах видно, що Саакашвілі поводиться буйно і кидається на персонал. На думку відомства, відео демонструє, що Саакашвілі стимулює хворобу.

Раніше Фокус повідомляв, що 8 листопада адвокат Шалва Хачапурідзе заявив, що у Саакашвілі, ймовірно, виявили туберкульоз та деменцію. Він також не виключив, що загалом політик може підтвердити 36 захворювань.

Нагадаємо, у грудні 2021 року лікар розповів, що Міхеіл Саакашвілі може стати інвалідом, якщо його не госпіталізувати до лікарні за кордоном. Це з тим, що він посттравматичний стрес і енцефалопатія Верніке, які можуть загостритися.