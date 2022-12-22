Саакашвілі не дозволили виступити в суді українською мовою

Наступне засідання у справі Саакашвілі відбудеться 29 грудня. Якщо він знову виступить українською, його перекладатимуть грузинською мовою.

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22 грудня відбулося судове засідання у справі грузинського політика Міхеїла Саакашвілі, на якому суддя не дозволив йому виступити українською мовою. Про це повідомляє JAMnews із посиланням на адвоката підсудного.

Політик брав участь у засіданні дистанційно – з клініки "Вівамед". Саакашвілі хотів звернутися до глядачів трансляції українською мовою, мотивуючи це тим, що він є громадянином України. У відповідь суддя закликав політика говорити грузинською.

В результаті, за словами адвоката Шалви Хачапурідзе, Саакашвілі відчув себе погано та відключив трансляцію. Проте процес тривав без нього — судове засідання тривало близько шести годин.

Під час засідання Пенітенціарна служба Грузії подала клопотання про допит Саакашвілі з метою виявлення в його діях "ознаки симуляції". Суддя клопотання відхилив.

[ + – ] Cаакашвілі на трансляції в суді

Наступне засідання призначили на 29 грудня. Якщо Саакашвілі знову виступить українською, його промову перекладатимуть грузинською мовою представники консульства України.

За словами одного зі свідків захисту — американського психіатра Еріка-Девіда Голдсміта, у Міхеїла Саакашвілі спостерігаються симптоми "деменції, що швидко прогресує". Політик пам'ятає, що було в минулому, але не запам'ятовує поточні події, а також насилу засвоює нову інформацію.

"Раніше у нього був гострий розум, швидке мислення, але тепер його розумовий процес дуже сповільнився і він часто плутається. Він запустив себе, не стежить за своїм зовнішнім виглядом, носить сорочку, що відкриває живіт, він неохайний, і все це також симптоми деменції". Але він ще й дуже ослаб фізично, йому важко встати зі стільця, важко ходити, він схуд, втратив чутливість, відчуває неприємні відчуття в руках та ногах", — пояснив Голдсміт.

Нагадаємо, 20 грудня радник голови ВП Михайло Подоляк закликав владу Грузії передати Україні грузинського політика Міхеїла Саакашвілі, де йому зможуть надати належне лікування.

Також Фокус писав, що голова фракції "Грузинська мрія", що головує в парламенті, Мамука Мдинарадзе заявив, що відправка Міхеїла Саакашвілі з України була спецоперацією щодо залучення Грузії у війну та організації розколу всередині країни.

Раніше повідомлялося, що адвокат грузинського екс-президента Валерій Гелбахіані 20 листопада заявив, що Саакашвілі був отруєний після арешту і про це свідчать результати експертизи. Водночас, Пенітенціарна служба Грузії заперечує факт отруєння колишнього президента, назвавши це дезінформацією.