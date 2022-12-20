У Грузії звинуватили Україну у спробі втягнути її у війну "руками Саакашвілі"

На думку парламентаря Мамукі Мдінарадзе, колишнього грузинського президента відправили до Грузії в межах "спецоперації" щодо здійснення розколу в країні. В українському МЗС назвали ці заяви інсинуацією.

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Голова фракції "Грузинська мрія", що головує в парламенті країни, Мамука Мдинарадзе заявив, що відправка Міхеіла Саакашвілі з України була спецоперацією щодо залучення Грузії у війну та організації розколу всередині країни. У відповідь речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Київ ніколи не втручався і не має наміру втручатися у внутрішні справи Грузії.

Звинувачення на адресу України

Заяви Мдинарадзе про якусь спецоперацію з боку Києва щодо втягування Грузії у війну прозвучали після того, як президент України Володимир Зеленський звернувся до грузинської влади з проханням проявити поблажливість до експрезидента Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, і вивезти його на лікування за кордон.

"Це була спецоперація щодо залучення Грузії до війни та розколу Грузії. Спецоперація провалилася і сьогодні, оскільки в нас немає іншого виходу, ми розглядаємо всі заяви саме в цьому контексті", — заявив Мдинарадзе.

Грузинський політик додав, що деякі "планувальники спецоперації" досягли того, що навіть український президент не залишився осторонь і згадав у своєму відеозверненні про Саакашвілі.

Реакція українського МЗС

У зв'язку з різкими звинуваченнями з боку Мдинарадзе, представника МЗС України Олега Ніколенка заявив, що в планах Києва ніколи не було і немає спроб втручатися у внутрішні справи Грузії. Український дипломат зазначив, що деякі грузинські політики готові піти на різноманітні інсинуації з метою зняти з себе відповідальність за грубі порушення прав людини.

"Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії. Натомість ми глибоко розчаровані тим, що грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей", — написав Ніколенко.

Дипломат також закликав грузинську сторону забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою, а також задовольнити клопотання щодо відстрочення його покарання для переведення до однієї з лікарень на території України, США чи країн Західної Європи.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк 20 грудня закликав владу Грузії передати Україні грузинського політика Міхеіла Саакашвілі. За його словами, українська сторона може гарантувати грузинському політику безпеку та належне лікування.

Адвокат грузинського експрезидента Валерій Гелбахіані 20 листопада заявив, що Саакашвілі отруїли після арешту і про це свідчать результати експертизи. Водночас Пенітенціарна служба Грузії заперечує факт отруєння колишнього президента, назвавши це дезінформацією.