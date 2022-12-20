В Грузии обвинили Украину в попытке втянуть ее в войну "руками Саакашвили"

По мнению парламентария Мамуки Мдинарадзе, бывшего грузинского президента отправили в Грузию в рамках "спецоперации" по осуществлению раскола в стране. В украинском МИД назвали эти заявления инсинуацией.

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Глава председательствующей в парламенте страны фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что отправка Михеила Саакашвили из Украины была спецоперацией по вовлечению Грузии в войну и организации раскола внутри страны. В ответ спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Киев никогда не вмешивался и не намерен вмешиваться во внутренние дела Грузии.

Обвинения в адрес Украины

Заявления Мдинарадзе о некой спецоперации со стороны Киева по втягиванию Грузии в войну прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к грузинским властям с просьбой проявить снисхождение к находящемуся в заключении экс-президенту Михаилу Саакашвили и вывезти его на лечение за границу.

"Это была спецоперация по вовлечению Грузии в войну и раскол Грузии. Спецоперация провалилась и сегодня, поскольку у нас нет другого выхода, мы рассматриваем все заявления именно в этом контексте", — заявил Мдинарадзе.

Грузинский политик добавил, что некие "планировщики спецоперации" добились того, что даже украинский президент не остался в стороне и упомянул в своем видеообращении о Саакашвили.

Реакция украинского МИД

В связи с резкими обвинениями со стороны Мдинарадзе, представителя МИД Украины Олег Николенко заявил, что в планах Киева никогда не было и нет попыток вмешиваться во внутренние дела Грузии. Украинский дипломат отметил, что некоторые грузинские политики готовы пойти на различного рода инсинуации с целью снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека.

"Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии. Вместо этого мы глубоко разочарованы тем, что грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей", — написал Николенко.

Дипломат также призвал грузинскую сторону обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке его наказания для перевода в одну из больниц на территории Украины, США или стран Западной Европы.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк 20 декабря призвал власти Грузии передать Украине грузинского политика Михеила Саакашвили. По его словам, украинская сторона может гарантировать грузинскому политику безопасность и должное лечение.

Адвокат грузинского экс-президента Валерий Гелбахиани 20 ноября заявил, что Саакашвили был отравлен после ареста, и об этом свидетельствуют результаты экспертизы. В то же время Пенитенциарная служба Грузии отрицает факт отравления бывшего президента, назвав это дезинформацией.