"Побачив рішучість Байдена": Зеленський подякував президенту США за візит до Києва (відео)

За словами українського лідера, відносини між Україною та США сьогодні досягли найбільш змістовного рівня. Як вважає Зеленський, співпраця двох країн зміцнює весь світ.

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Президент Володимир Зеленський подякував своєму американському колезі Джо Байдену за візит до Києва і зазначив, що відносини США та України сьогодні досягли найзмістовнішого рівня за всю історію. Про це український лідер сказав у своєму вечірньому відеозверненні в понеділок, 20 лютого.

Як зазначає Зеленський, саме зараз і саме в Україні вирішується доля всього світового порядку, який ґрунтується на правилах, людяності та передбачуваності.

Під час візиту Байдена до столиці України лідери двох країн зокрема обговорювали, що потрібно зробити для перемоги вже цього року, а також які гарантії безпеки необхідні для стабільного майбутнього.

"Конкретні кроки для цього відомі. Наші оборонні потреби для цього відомі. Які активні дії для цього потрібні — дії насамперед наших воїнів на фронті — теж добре відомі нашим партнерам. Потрібна лише рішучість", — прокоментував глава держави.

За словами Зеленського, саме таку рішучість він побачив сьогодні у свого американського колеги.

"Я хочу подякувати пану президенту за цей його візит і за переговори — справді корисні", — додав він.

Як вважає глава держави, відносини між США та Україною сьогодні досягли найзмістовнішого рівня за всю історію.

"Нас можна назвати справжніми союзниками, і наше союзництво з Америкою справді зміцнює світ", — вважає президент України.

Він також додав, що під час переговорів з американською стороною вирішується питання щодо постачання далекобійної зброї для ЗСУ. При цьому він подякував Вашингтону за новий пакет військової допомоги для України, який озвучили сьогодні.

Нагадаємо, 20 лютого США оголосили про новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю $460 млн. До нього увійдуть радіолокаційні системи, протипіхотні міни Claymore та прилади нічного бачення.

В інтерв'ю німецькому виданню Welt український президент заявив, що якщо Захід перестане надавати Україні підтримку, то Росії вдасться знищити країну.