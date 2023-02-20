БМП Bradley, Javelin та снаряди: США оголосили про новий пакет військової допомоги для України

Загальна вартість нового пакету військової допомоги — $460 млн. До нього увійдуть системи радіолокації, протипіхотні міни Claymore і прилади нічного бачення.

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У Вашингтоні в понеділок, 20 лютого, оголосили про новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю $460 млн. Про це у своєму Twitter повідомила репортерка Bloomberg Дженніфер Джейкобс із посиланням на заяву Пентагону.

Вона написала, що Київ отримає від США системи HIMARS, радари повітряного спостереження, протитанкові системи Javelin, БМП Bradley, прилади нічного бачення, медичне приладдя, запасні частини та інше обладнання.

Кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш із посиланням на Білий дім також перерахував озброєння, яке США готується передати українській стороні:

додаткові снаряди для HIMARS,

артилерійські снаряди 155-мм калібру,

мінометні снаряди 120-мм калібру

чотири радіолокаційні системи,

додаткові ПТРК Javelin та вибухові снаряди до них,

близько 2 тис. протитанкових ракет

чотири БМП Bradley,

2 тактичні машини,

протипіхотні міни Claymore,

прилади нічного бачення,

засоби зв'язку,

медичні засоби,

запчастини до техніки.

Нагадаємо, 20 лютого Білий дім у зв'язку з візитом Джо Байдена до Києва опублікував заяву з обіцянкою відправити нову партію озброєння для ЗСУ – боєприпаси до артилерії, протитанкові системи та радари спостереження за повітряним простором для захисту від атак російської авіації.

Глава ВП Андрій Єрмак,зі свого боку, заявив, що візит президента США в Україну носить стратегічний характер, завдяки чому вдасться вирішити чимало питань та прискорити "підвислі".