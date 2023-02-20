БМП Bradley, Javelin и снаряды: США объявили о новом пакете военной помощи для Украины

Общая стоимость нового пакета военной помощи — $460 млн. В него войдут радиолокационные системы, противопехотные мины Claymore и приборы ночного видения.

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В Вашингтоне в понедельник, 20 февраля, объявили о новом пакете военной помощи для Украины общей стоимостью $460 млн. Об этом в своем Тwitter сообщила репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на заявление Пентагона.

Она написала, что Киев получит от США системы HIMARS, радары воздушного наблюдения, противотанковые системы Javelin, БМП Bradley, приборы ночного видения, медицинские принадлежности, запасные части и другое оборудование.

Корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш со ссылкой на Белый дом также перечислил вооружение, которое США готовится передать украинской стороне:

дополнительные снаряды для HIMARS,

артиллерийские снаряды 155-мм калибра,

минометные снаряды 120-мм калибра

четыре радиолокационные системы,

дополнительные ПТРК Javelin и взрывные снаряды к ним,

около 2 тыс. противотанковых ракет

четыре БМП Bradley,

2 тактические машины,

противопехотные мины Claymore,

приборы ночного видения,

средства связи,

медицинские средства,

запчасти для техники.

Напомним, 20 февраля Белый дом в связи с визитом Джо Байдена в Киев опубликовал заявление с обещанием отправить новую партию вооружения для ВСУ — боеприпасы к артиллерии, противотанковые системы и радары наблюдения за воздушным пространством для защиты от атак российской авиации.

Глава ОП Андрей Ермак, в свою очередь, заявил, что визит президента США в Украину носит стратегический характер, благодаря чему удастся решить немало вопросов и ускорить "подвисшие".