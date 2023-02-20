"Увидел решимость Байдена": Зеленский поблагодарил президента США за визит в Киев (видео)

По словам украинского лидера, отношения между Украиной и США сегодня достигли наиболее содержательного уровня. Как считает Зеленский, сотрудничество двух стран укрепляет весь мир.

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Президент Владимир Зеленский поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за визит в Киев и отметил, что отношения США и Украины сегодня достигли самого содержательного уровня за всю историю. Об этом украинской лидер сказал в своем вечернем видеообращении в понедельник, 20 февраля.

Как отмечает Зеленский, именно сейчас и именно в Украине решается судьба всего мирового порядка, который основан на правилах, человечности и предсказуемости.

Во время визита Байдена в столицу Украины лидеры двух стран, в частности, обговаривали, что нужно сделать для победы уже в этом году, а также какие гарантии безопасности необходимы для стабильного будущего.

"Конкретные шаги для этого известны. Наши оборонные нужды для этого известны. Какие активные действия для этого нужны — действия, прежде всего, наших воинов на фронте, — тоже хорошо известно нашим партнерам. Нужна только решительность", — прокомментировал глава государства.

По словам Зеленского, как раз такую решимость он увидел сегодня у своего американского коллеги.

"Я хочу поблагодарить господина президента за этот его визит и за переговоры — действительно полезные", — добавил он.

Как считает глава государства, отношения между США и Украиной сегодня достигли самого содержательного уровня за всю историю.

"Нас можно назвать настоящими союзниками, и наше союзничество с Америкой действительно укрепляет мир", — считает президент Украины.

Он также добавил, что во время переговоров с американской стороной решается вопрос о поставках дальнобойного оружия для ВСУ. При этом он поблагодарил Вашингтон за новый пакет военной помощи для Украины, который озвучили сегодня.

Напомним, 20 февраля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины общей стоимостью $460 млн. В него войдут радиолокационные системы, противопехотные мины Claymore и приборы ночного видения.

В интервью немецкому изданию Welt украинский президент заявил, что если Запад перестанет оказывать Украине поддержку, то у России получится уничтожить страну.