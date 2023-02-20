"Никто не любит драться в одиночку": Украина исчезнет без поддержки стран Запада, — Зеленский

По словам президента, Путин хочет восстановить Советский Союз, но у него ничего не получится. Даже если бы он победил в войне, слепить из Украины такую же страну как Россия — невозможно. Украинцы не дадут этого сделать.

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Если страны Запада перестанут оказывать Украине поддержку, то у России получится уничтожить страну. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Welt, опубликованному 20 февраля.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не боится ли он, что государства-партнеры устанут поддерживать Киев и откажутся от помощи, Зеленский отметил, что "за спинами украинцев не пустыня".

"Никто не любит драться в одиночку, это нормально. Если кто-то верит, что однажды Украина останется одна, то он не понял, за кого и за что мы боремся. Это не пафос, я не хочу сказать, что мы такие же, как триста спартанцев и что у нас за спиной одна пустыня. За нами нет пустыни", — прокомментировал он.

При этом, как говорит президент, если Запад перестанет поддерживать Киев, то Украина будет уничтожена.

Впрочем, планам Путина сбыться не суждено в любом случае, утверждает Зеленский. Глава Кремля мечтает восстановить Советский Союз, однако у него это сделать не получится. Даже если бы ему удалось победить в войне, то слепить из Украины такую же страну, какой является Россия, невозможно.

"Украинцы ненавидят политику Путина, и он ничего не может с этим поделать. Мы к этому не готовы, мы не хотим быть в составе СССР и не хотим принадлежать Российской Федерации", — подчеркивает украинский лидер.

Кроме того, для восстановления СССР президенту РФ необходимы страны Балтии и другие государства, но они не позволят российским войскам оккупировать свою территорию.

Напомним, 20 февраля Владимир Зеленский рассказал о возможном реванше Российской Федерации в годовщину полномасштабной войны против Украины. Президент считает, что в Украине чувствуется "нервозность" из-за потенциального наступления страны-агрессора.