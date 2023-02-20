"Сегодня они ослабли": Зеленский рассказал о возможном реванше РФ в годовщину войны

Президент считает, что в Украине чувствуется "нервозность" из-за потенциального наступления страны-агрессора. Однако у россиян даже год назад не было ресурсов, чтобы полностью оккупировать украинское государство.

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Россия может начать новое широкомасштабное наступление в Украине в годовщину войны на этой неделе. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Welt, опубликованному 20 февраля.

"На этой неделе действительно может быть реванш со стороны России, говорят, следует ожидать наступления", — в частности, прокомментировал он.

В связи с этим, как говорит президент, чувствуется "нервозность". При этом некоторые регионы живут в таком режиме с 2014 года.

Украинский лидер уверен, что сейчас россияне не так сильны, как были в феврале 2022 года. Однако даже год назад у врага не было ресурсов, чтобы полностью оккупировать Украину.

"Сегодня они ослабли, а мы стали сильнее", — подчеркнул он.

Как считает Зеленский, у оккупантов нет такой мотивации, какая есть у украинских военнослужащих, которые сражаются за свой дом и свои семьи.

"Когда мы проигрываем, мы действительно теряем все: наши дома, членов нашей семьи, ведь мы живем здесь", — уточнил президент.

Ситуация в Бахмуте

Комментируя ситуацию в Бахмуте, Зеленский в очередной раз подчеркнул, что украинская армия будет защищать город столько, сколько сможет. Как отмечает глава государства, у военнослужащих ВСУ нет такого задания — оборонять населенный пункт до последнего живого солдата. По его словам, все зависит от складывающейся ситуации.

При этом надо понимать, что взятие Бахмута откроет для россиян дорогу на Славянск и Краматорск.

"Это как раз их большая цель на востоке Украины. Каждый маленький городок вроде Бахмута, который берут россияне, приближает их к большим городам", — объяснил президент.

Напомним, 17 февраля спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что 23 и 24 февраля следует ждать возможных провокаций и быть особенно бдительными, но уже сейчас ведется круглосуточное дежурство.

3 февраля Владимир Зеленский говорил, что Украина может сдержать российское наступление уже имеющимся в арсенале оружием, поскольку наши военные очень мотивированы.