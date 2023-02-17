Годовщина войны с РФ: противник будет применять все и пугать "оружием апокалипсиса", — Игнат
По словам спикера Воздушных сил, 23 и 24 февраля следует ждать возможных провокаций и быть особенно бдительными, но даже сейчас ведется круглосуточное дежурство.
Россия будет применять все имеющиеся боевые средства против Украины. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает "Украинское радио".
В последнее время тактика врага изменилась в том, что ракетные удары наносятся и без предварительной разведки дронами Shahed 136, отметил Игнат.
"Все, что есть под рукой врага, поверьте он будет применять, потому что уже все перепробовал. У него аргумент только один — пугать Украину и мир каким-то мощным оружием, "оружием апокалипсиса" и т.д." — объяснил Игнат.
"23-е число, мы знаем, "день защитника отечества" у них <…> это первая дата, и вторая — годовщина вторжения, это две такие даты, когда следует быть бдительными, сейчас и так боеготовность — выше уже не бывает, 24/7, в усиленном дежурстве. Поэтому ждем возможных провокаций и будем адекватно на них реагировать", — отметил Игнат в интервью "Радио Свобода".
Российские ракеты
Спикер ВВС также упомянул, что Россия использует воздушные шары с угловыми отражателями, чтобы выявить места размещения украинских систем ПВО для дальнейших атак по ним.
Во время последнего массированного обстрела РФ в общей сложности выпустила по территории Украины 36 крылатых ракет: "Калибр", Х-101, Х-55, Х-59, Х-22, Х-31, противокорабельные "Оникс".
"Из них ни "Оникс", ни Х-31, ни Х-22, к сожалению, мы не можем сбивать имеющимися средствами, даже современными IRIS-T и NASAMS", — пояснил он.
По словам Игната, дальность "особо разрушительных" Х-22 — 600 км, а предельная погрешность — 600 метров, именно поэтому эти ракеты зачастую попадают по торговым центрам, жилым домам и другим гражданским объектам.
Для упомянутых ракет нужны системы Patriot, которые могут сбивать ракеты, летящие по баллистической траектории, на расстоянии 40 км.
Напомним, что 16 февраля глава Львовской ОВА рассказал о последствиях ночного удара по области. Три ракеты попали в объект критической инфраструктуры.
Ранее Фокус сообщал, что CNN показали эксклюзивные кадры удара российских войск по автомобилю волонтеров в Бахмуте.