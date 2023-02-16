Обрушилась стена магазина: глава ОВА рассказал о последствиях ночного удара по Львовской области

Три российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры региона. В результате обстрела начался пожар, но его оперативно потушили. Обошлось без жертв.

Related video

В результате российской массированной атаки на Украину в ночь на 16 февраля три ракеты попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Об этом рассказал глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

Региональный чиновник уточнил, что пострадавший в результате атаки объект не связан с подачей электроэнергии для Львовской области.

По словам Козицкого, из-за удара начался пожар, однако его удалось оперативно потушить. Все работники объекта находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

На месте "прилета" образовалась воронка, а на соседней улице обрушилась стена магазина. Здесь тоже обошлось без жертв.

О взрывах в области местные Telegram-каналы сообщили в 3:33 ночи.

Напомним, российские военные ночью 16 февраля устроили очередную ракетную атаку по Украине, а также запускали беспилотники. "Прилеты" были на севере и западе, в Днепропетровской и Кировоградской областях. Россияне обстреливали регионы "Калибрами".

14 февраля мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе и области уничтожены практически все электроподстанции.