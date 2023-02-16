Обрушилася стіна магазину: голова ОВА розповів про наслідки нічного удару по Львівській області

Три російські ракети поцілили в об'єкт критичної інфраструктури регіону. Внаслідок обстрілу почалася пожежа, але її оперативно загасили. Обійшлося без жертв.

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Унаслідок російської масованої атаки на Україну в ніч проти 16 лютого три ракети поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

Регіональний чиновник уточнив, що об'єкт, який постраждав у результаті атаки, не пов'язаний із подачею електроенергії для Львівської області.

За словами Козицького, через удар почалася пожежа, проте її вдалося оперативно загасити. Всі працівники об'єкту перебували в укритті, тож ніхто не постраждав.

На місці "прильоту" утворилася вирва, а на сусідній вулиці обрушилася стіна магазину. Тут також обійшлося без жертв.

Про вибухи в області місцеві Telegram-канали повідомили о 3:33 ночі.

Нагадаємо, російські військові вночі 16 лютого влаштували чергову ракетну атаку по Україні, а також запускали безпілотники. "Прильоти" були на півночі та заході, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях. Росіяни обстрілювали регіони "Калібрами".

14 лютого мер Львова Андрій Садовий розповів, що в місті й області знищено практично всі електропідстанції.