Украина может сдержать наступление РФ до прихода западного оружия, — Зеленский (видео)

Российские агрессоры стремятся к реваншу на тех направлениях фронта, где у них не получилось захватить украинскую территорию.

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Украина может сдержать российское наступление уже имеющимся в арсенале оружием, поскольку наши военные очень мотивированы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

Президент отметил, что украинские военные уже готовиться к сценарию, когда российские войска начнут усиливать давление на востоке.

"Мы считаем, военные, разведка считают, что усиливаться давление на востоке государства будет. Россия хочет реванша, реванша хочет именно там, где не получилось. Хочет на востоке. Хочет забрать восток. Наша задача – не дать это сделать. Не дать до момента усиление нашей армии соответствующим оружием", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент выразил уверенность, что у Украины есть все шансы не допустить реванша России.

"Также они будут хотеть сделать реваншистские шаги, вспоминая то поражение, которое было осенью, в направлении Лимана и т.д. Устойчивость наших ребят там также зависит от оружия и мотивации. Мотивацию дают не только партнеры, но и дух внутри нашего государства", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Фокус информировал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вывода украинских военных из Бахмута Донецкой области не будет.

Кроме того, Фокус ранее сообщал, что 3 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что план российского президента Владимира Путина о "большом наступлении", целью которого является захват новых украинских территорий, потерпит поражение.