Україна може стримати наступ РФ до приходу західної зброї, — Зеленський (відео)

Російські агресори прагнуть реваншу на тих напрямках фронту, де їм не вдалося захопити українську територію.

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Україна може стримати російський наступ зброєю, що вже є в арсеналі, оскільки наші військові дуже мотивовані. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

Президент зазначив, що українські військові вже готуватимуться до сценарію, коли російські війська почнуть посилювати тиск на сході.

"Ми вважаємо, військові, розвідка вважає, що посилюватися тиск на сході держави буде. Росія хоче реваншу, реваншу хоче саме там, де не вийшло. Хоче на сході. Хоче забрати схід. Наше завдання — не дати це зробити. Не дати до моменту посилення нашої армії відповідною зброєю", — сказав Зеленський.

Крім того, президент висловив упевненість, що Україна має всі шанси не допустити реваншу Росії.

"Також вони хотітимуть зробити реваншистські кроки, згадуючи ту поразку, яка була восени, у напрямі Лимана тощо. Стійкість наших хлопців там також залежить від зброї та мотивації. Мотивацію дають не лише партнери, а й дух усередині нашої держави", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військових із Бахмута Донецької області не буде.

Крім того, Фокус раніше повідомляв, що 3 лютого радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що план російського президента Володимира Путіна про "великий наступ", метою якого є захоплення нових українських територій, зазнає поразки.