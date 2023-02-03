"Як і попередні": у Зеленського заявили, що план "великого наступу" ЗС РФ провалиться

У Кремлі планували залишити без світла та заморозити українців, щоб вони вимагали капітуляції від керівництва, але цей план також провалився.

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План російського президента Володимира Путіна про "великий наступ", метою якого є захоплення нових українських територій, зазнає поразки. Про це заявив у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, раніше російське керівництво хотіло заморозити українців, щоб вони вимагали від керівництва країни капітуляції, але цей план окупантів зазнав невдачі.

"Водночас непомітно розпочався останній місяць зими. За планом Путіна, Україна мала бути без опалення й електрики, а українці — вимагати від уряду капітуляції. План провалився, як і попередні. Не вдасться й план "великого наступу". А буде український план: деокупація, репарації, суд", — написав Подоляк.

Нагадаємо, 2 лютого видання Bloomberg із посиланням на власні джерела написало, що новий масштабний наступ ЗС РФ на Донбасі здається неминучим, навіть якщо Україна навесні зможе отримати анонсоване союзниками важке озброєння. Водночас високопосадовці впевнені, що жодна зі сторін конфлікту не зможе досягти успіху в цій фазі війни.

Наприкінці січня командування ЗСУ допустило виведення українських підрозділів із Бахмута, якщо існуватиме загроза оперативного оточення особового складу.