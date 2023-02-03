"Как и предыдущие": у Зеленского заявили, что план "большого наступления" ВС РФ провалится

В Кремле планировали оставить без света и заморозить украинцев, чтобы они требовали капитуляции от руководства, но этот план также провалился.

Related video

План российского президента Владимира Путина о "большом наступлении", целью которого является захват новых украинских территорий, потерпит поражение. Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, ранее российское руководство хотело заморозить украинцев, чтобы они потребовали от руководства страны капитуляции, но этот план оккупантов потерпел неудачу.

"Тем временем незаметно начался последний месяц зимы. По плану Путина Украина должна была быть без отопления и электричества, а украинцы требовать от правительства капитуляции. План провалился, как и предыдущие. Не удастся и план "большого наступления". А будет украинский план: деоккупация, репарации, трибунал", — написал Подоляк.

Напомним, 2 февраля издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники написало, что новое масштабное наступление ВС РФ на Донбассе кажется неизбежным, даже если Украина весной сможет получить анонсированное союзниками тяжелое вооружение. Вместе с тем высокопоставленные западные чиновники уверены, что ни одна из сторон конфликта не сможет добиться успеха в этой фазе войны.

В конце января командование ВСУ допустило вывод украинских подразделений из Бахмута, если будет существовать угроза оперативного окружения личного состава.