"Сьогодні вони ослабли": Зеленський розповів про можливий реванш РФ у річницю війни

Президент вважає, що в Україні відчувається "нервовість" через потенційний наступ країни-агресора. Проте росіяни навіть рік тому не мали ресурсів, щоб повністю окупувати Українську державу.

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Росія може розпочати новий широкомасштабний наступ в Україні в річницю війни цього тижня. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt, опублікованому 20 лютого.

"Цього тижня справді може бути реванш з боку Росії, кажуть, слід очікувати на наступ", — зокрема, прокоментував він.

У зв'язку з цим, як каже президент, відчувається "нервовість". При цьому деякі регіони живуть у такому режимі з 2014 року.

Український лідер упевнений, що зараз росіяни не такі сильні, як були у лютому 2022 року. Проте, навіть рік тому у ворога не було ресурсів, щоб повністю окупувати Україну.

"Сьогодні вони ослабли, а ми стали сильнішими", — підкреслив він.

Як вважає Зеленський, у окупантів немає такої мотивації, яка є в українські військовослужбовці, які борються за свій будинок і свої сім'ї.

"Коли ми програємо, ми справді втрачаємо все: наші будинки, членів нашої родини, адже ми живемо тут", — уточнив президент.

Ситуація у Бахмуті

Коментуючи ситуацію в Бахмуті, Зеленський вкотре наголосив, що Українська армія захищатиме місто стільки, скільки зможе. Як зазначає глава держави, військовослужбовці ЗСУ не мають такого завдання — обороняти населений пункт до останнього живого солдата. За його словами, все залежить від ситуації, що складається.

При цьому треба розуміти, що взяття Бахмута відкриє для росіян дорогу на Слов'янськ та Краматорськ.

"Це якраз їхня велика мета на сході України. Кожне маленьке містечко на кшталт Бахмута, яке беруть росіяни, наближає їх до великих міст", — пояснив президент.

Нагадаємо, 17 лютого спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що 23 і 24 лютого слід чекати на можливі провокації і бути особливо пильними, але вже зараз ведеться цілодобове чергування.

3 лютого Володимир Зеленський говорив, що Україна може стримати російський наступ вже зброєю, що вже є в арсеналі, оскільки наші військові дуже мотивовані.