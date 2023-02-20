"Ніхто не любить битися наодинці": Україна зникне без підтримки країн Заходу, — Зеленський

За словами президента, Путін хоче відновити Радянський Союз, але нічого не вийде. Навіть якби він переміг у війні, зліпити з України таку саму країну, як Росія неможливо. Українці не дадуть цьому статися.

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Якщо країни Заходу перестануть надавати Україні підтримку, то Росії вдасться знищити країну. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt, опублікованому 20 лютого.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не боїться він, що держави-партнери втомляться підтримувати Київ і відмовляться від допомоги, Зеленський зазначив, що "за спинами українців не пустеля".

"Ніхто не любить битися поодинці, це нормально. Якщо хтось вірить, що одного дня Україна залишиться сама, то він не зрозумів, за кого та за що ми боремося. Це не пафос, я не хочу сказати, що ми такі ж, як триста спартанців, і що в нас за спиною одна пустеля. За нами немає пустелі", — прокоментував він.

Водночас, як каже президент, якщо Захід перестане підтримувати Київ, то Україну буде знищено.

Утім, планам Путіна збутися не судилося в жодному разі, стверджує Зеленський. Глава Кремля мріє відновити Радянський Союз, однак це зробити не вийде. Навіть якби йому вдалося перемогти у війні, то зліпити з України таку саму країну, якою є Росія, неможливо.

"Українці ненавидять політику Путіна, і він нічого не може з цим вдіяти. Ми до цього не готові, ми не хочемо бути в складі СРСР і не хочемо належати Російській Федерації", — наголошує український лідер.

Крім того, для відновлення СРСР президентові РФ необхідні країни Балтії та інші держави, але вони не дозволять російським військам окупувати свою територію.

Нагадаємо, 20 лютого Володимир Зеленський розповів про можливий реванш Російської Федерації в річницю повномасштабної війни проти України. Президент вважає, що в Україні відчувається "нервовість" через потенційний наступ країни-агресора.