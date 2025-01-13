Світ під загрозою: експерт попереджає про швидкий кінець західної цивілізації (фото)

Даг Кейсі вже близько десятиліття попереджає про кризу, що насувається, вивчаючи історичні приклади, такі як падіння Римської імперії. Його нинішній прогноз ґрунтується на сучасних явищах, включно з "культурою скасування" і занепадом вільного ринку.

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Відомий інвестор і автор бестселера "Кризове інвестування" Даг Кейсі заявив, що західна цивілізація стоїть на порозі краху. В інтерв'ю DailyMail він розкрив ключові причини, які, на його думку, підводять суспільство до неминучого занепаду.

Кейсі вже близько десятиліття попереджає про кризу, що насувається, вивчаючи історичні приклади, такі як падіння Римської імперії. Однак його нинішній прогноз ґрунтується на сучасних явищах, включно з "культурою скасування", занепадом вільного ринку і розвитком цифрових валют центральних банків (CBDC).

Кейсі вважає, що свобода думки на Заході поступово "вимивається" через політкоректність, культуру скасування та посилення контролю держави.

"Люди, які вірять у державу, вірять у примус. Вони вважають, що уряд має керувати нашим життям, і ця тенденція зростає", — заявив він.

Відомий інвестор і автор бестселера "Кризове інвестування" Даг Кейсі Фото: Mises Institute

Експерт також провів паралелі з падінням Стародавнього Риму. За його словами, централізація влади й залежність населення від соціальних допомог — ознаки, схожі з сучасним станом західного суспільства.

"Після воєн у Римі фермери-старшини, які повернулися додому, втрачали свої господарства і переселялися в міста, стаючи залежними від соціальної допомоги. Це багато в чому схоже на нинішні процеси на Заході", — зазначив Кейсі.

Особливу увагу експерт приділив загрозі цифрових валют центральних банків. Кейсі заявив, що перехід на цифрові гроші може повністю позбавити людей приватності.

"Якщо CBDC буде запроваджено, конфіденційність зникне. Кожна транзакція стане відома державі, особливо в епоху штучного інтелекту. Це зруйнує будь-які залишки приватного життя та індивідуалізму", — попередив він.

Останній тривожний сигнал, на думку Кейсі, — це стрімке розмивання традиційних законів. Їх замінюють мільйони мікропостанов, які роблять суспільство дедалі більш бюрократизованим і нездатним до ефективного розвитку.

Кейсі зробив висновок, що без змін Захід може повторити долю стародавніх цивілізацій, які виявилися нездатними адаптуватися до нових викликів.

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