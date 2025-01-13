Мир под угрозой: эксперт предупреждает о скором конце западной цивилизации (фото)

Даг Кейси уже около десятилетия предупреждает о надвигающемся кризисе, изучая исторические примеры, такие как падение Римской империи. Его нынешний прогноз основан на современных явлениях, включая "культуру отмены" и упадок свободного рынка.

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Известный инвестор и автор бестселлера "Кризисное инвестирование" Даг Кейси заявил, что западная цивилизация стоит на пороге краха. В интервью DailyMail он раскрыл ключевые причины, которые, по его мнению, подводят общество к неизбежному упадку.

Кейси уже около десятилетия предупреждает о надвигающемся кризисе, изучая исторические примеры, такие как падение Римской империи. Однако его нынешний прогноз основан на современных явлениях, включая "культуру отмены", упадок свободного рынка и развитие цифровых валют центральных банков (CBDC).

Кейси считает, что свобода мысли на Западе постепенно "вымывается" из-за политкорректности, культуры отмены и усиления контроля государства.

"Люди, которые верят в государство, верят в принуждение. Они считают, что правительство должно управлять нашей жизнью, и эта тенденция растет", — заявил он.

Известный инвестор и автор бестселлера Кризисное инвестирование" Даг Кейси Фото: Mises Institute

Эксперт также провел параллели с падением Древнего Рима. По его словам, централизация власти и зависимость населения от социальных пособий — признаки, схожие с современным состоянием западного общества.

"После войн в Риме фермеры-старшины, вернувшиеся домой, теряли свои хозяйства и переселялись в города, становясь зависимыми от социальной помощи. Это во многом похоже на нынешние процессы на Западе", — отметил Кейси.

Особое внимание эксперт уделил угрозе цифровых валют центральных банков. Кейси заявил, что переход на цифровые деньги может полностью лишить людей приватности.

"Если CBDC будут введены, конфиденциальность исчезнет. Каждая транзакция станет известна государству, особенно в эпоху искусственного интеллекта. Это разрушит любые остатки частной жизни и индивидуализма", — предупредил он.

Последний тревожный сигнал, по мнению Кейси, — это стремительное размывание традиционных законов. Их заменяют миллионы микропостановлений, которые делают общество все более бюрократизированным и неспособным к эффективному развитию.

Кейси заключил, что без изменений Запад может повторить судьбу древних цивилизаций, оказавшихся неспособными адаптироваться к новым вызовам.

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