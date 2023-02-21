"Нет места для дипломатический отношений": делегация Грузии не будет ехать в Киев 24 февраля

По словам представителя правящей партии парламента Грузии, украинские лидеры призывают Тбилиси открыть "второй фронт".

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Делегация парламента Грузии отказалась от поездки в Киев в годовщину начала российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Об этом заявил член правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа, пишет Эхо Кавказа.

По словам политика, власти Грузии поддерживают народ Украины, однако украинское правительство "не оставляет место для дипломатических отношений".

"Когда высокопоставленные лица Украины призывают наше государство к открытию второго фронта, когда заключенного Саакашвили, у которого много серьезных обвинений, называют политзаключенным, я думаю, что это не оставляет места для дипломатических отношений", – сказал Заркуа.

Политик также отметил, что власти Грузии сделали "все на всех уровнях" для борьбы украинского народа, в том числе и то, что "не осмелились" сделать европейские страны. Правда, о чем конкретно идет речь, Заркуа не уточнил.

Партия "Грузинская мечта"

Партия правит в Грузии с 2012 года. Придерживается идеологии центризма и евроатлантизма. Теперешним лидером партии является Ираклий Кобахидзе.

Ранее Фокус писал, что Данилов ответил президенту Грузии на идею освободить ее земли от РФ. Грузия не может требовать от Украины выгнать россиян из Южной Осетии и Абхазии одновременно с тем, как продолжает издеваться над заключенным гражданином Украины Михеилом Саакашвили.

Также сообщалось, что школы в Украине переведут на дистанционку в годовщину войны. О решении перейти на онлайн-обучение 23-24 февраля заявил мэр Ивано-Франковска. В Броварах Киевской области дистанционный режим продлится с 22 по 24 февраля. Детские сады будут работать в обычном режиме.

Еще напомним, что Зеленский поблагодарил президента США за визит в Киев. По словам украинского лидера, отношения между Украиной и США сегодня достигли наиболее содержательного уровня. Как считает Зеленский, сотрудничество двух стран укрепляет весь мир.