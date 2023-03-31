"Говорят на одном языке": президент Грузии обвинила правительство в одинаковой риторике с РФ

По словам Саломе Зарубишвили, Москва и Тбилиси нашли общий язык в утверждениях об открытии "второго фронта" в войне с Россией.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что грузинское правительство во главе с премьер-министром Иракли Гарибашвили говорит с Москвой "на одном языке". Об этом сообщает издание "Эхо Кавказа" 31 марта.

По ее словам, риторика правительства Грузии и российских властей, в частности, совпадает с утверждениями об "открытии второго фронта".

"Моделированные сценарии грузинского правительства относительно второго фронта совпадают с посылами России и сепаратистов. Факт, что Тбилиси и Москва говорят на одном языке по поводу этого второго фронт", — отметила Зарубашвили.

Глава грузинского государства добавила, что заявления о том, что страны Запада якобы склоняют Тбилиси к открытию "второго фронта" против России являются "конспирологической теорией".

"Грузинский народ прекрасно знает, что идея создания Евросоюза служит именно миру, а не войне. Европейский Союз в Грузии напрямую служит миру нашей страны с помощью наблюдательной миссии ЕС и мирного развития", — заявила политик.

Напомним, 12 марта Иракли Гарибашвили упрекнул Владимира Зеленского и официальных лиц Украины в поддержке акций протеста, которые прошли в Тбилиси в связи с принятием закона об "иноагентах". Он назвал некоторых представителей украинской власти "неряшливыми неудачниками" и заявил, что грузинские власти сами позаботятся о своей стране.

Ранее, 21 февраля, член правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа утверждал, что власти Украины требуют от Грузии открыть "второй фронт" в войне с Россией. По его словам, из-за этого грузинская делегация не приедет в Киев.