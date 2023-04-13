Россияне заняли первое место среди иностранцев по покупкам жилья в Грузии

С начала 2022 года граждане РФ купили более 8 тысяч квартир в Грузии, то есть почти 40% квартир, проданных иностранцам.

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В 2022 году иностранцы приобрели в Грузии 15 тыс. квартир, более 6 тыс. из них купили граждане РФ. За первый квартал текущего года россияне выкупили уже 2,1 тыс. квартир из 5159 проданных иностранцам, пишет грузинское издание Business Media.

Всего в прошлом году иностранцы стали владельцами 15 тыс. квартир в Грузии, что составляет одну пятую всего проданного за год жилья. Жители России приобрели 6062 квартиры и заняли первое место, пишет агентство. Еще 2 187 квартир граждане РФ купили в первом квартале текущего года (5 159 квартир за этот период выкупили все иностранцы).

Вторую строчку по количеству купленного жилья занял Израиль. Его граждане в 2022 году стали владельцами 1892 квартир в Грузии. Третье место заняла Украина, жители которой в прошлом году купили в этой кавказской стране 1321 квартиры.

В топ-10 стран, чьи граждане чаще всего покупали в Грузии жилье, также вошли Иран, Турция, Белоруссия, Германия, США, Казахстан и Армения. По итогам первого квартала текущего года в рейтинг вместо США попала Польша.

Количество квартир, приобретенных иностранцами в течение первого квартала 2023 года

1. Россия – 2187 квартир, количество покупателей 1679 человек;

2. Израиль — 671 квартира, количество покупателей 472 человека;

3. Украина — 520 квартир, количество покупателей 344 человека;

4. Беларусь — 164 квартиры, количество покупателей 135 человек;

5. Турция – 143 квартиры, количество покупателей 102 человека;

6. Иран – 129 квартир, количество покупателей 102 человека;

7. Польша — 127 квартир, количество покупателей 89 человек;

8. Германия — 112 квартир, количество покупателей 88 человек;

9. Казахстан — 105 квартир, количество покупателей 89 человек;

10. Армения — 93 квартиры, количество покупателей 79 человек.

Стоит отметить, что Грузия стала одним из самых популярных направлений среди россиян после начала спецоперации. Следствием объявления в РФ частичной мобилизации стали очереди на единственном наземном КПП между двумя странами "Верхний Ларс", пишет российское издание РБК. За день границу пересекало около 10 тыс. автомобилей. По информации МВД Грузии, в страну въехали почти 1,5 млн граждан России.

Напомним, 13 марта группа россиян в Грузии сняла видео, в котором заявила, что их притесняют, и попросила РФ ввести войска. Граждане делились своими опасениями по поводу "грузинского майдана".

31 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что грузинское правительство во главе с премьер-министром Иракли Гарибашвили говорит с Москвой "на одном языке". По ее словам, риторика правительства Грузии и российских властей, в частности, совпадает с утверждениями об "открытии второго фронта".