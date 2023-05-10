Путин отменил визы для грузин и разрешил прямое авиасообщение с Тбилиси (документы)

Граждане Грузии теперь могут въезжать в РФ без оформления визы на срок до 90 дней.

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Президент РФ Владимир Путин своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии. Он перестанет действовать 15 мая 2023 года. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

С середины мая гражданам Грузии для въезда в Россию на 90 дней будет достаточно паспорта.

"Установить, что с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность", — говорится в документе.

Кроме того, Путин отменил запрет на перелеты из России в Грузию. Напомним, прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в 2019 году после скандала, названного "ночь Гаврилова" и начала протестов против сближения с Россией в Тбилиси.

К слову, с начала 2022 года граждане РФ купили более 8 тысяч квартир в Грузии, то есть почти 40% квартир, проданных иностранцам.

Стоит отметить, что Грузия стала одним из самых популярных направлений среди россиян после начала "спецоперации". Следствием объявления в РФ частичной мобилизации стали очереди на единственном наземном КПП между двумя странами "Верхний Ларс".

13 марта группа россиян в Грузии сняла видео, в котором заявила, что их притесняют, и попросила РФ ввести войска. Граждане делились своими опасениями по поводу "грузинского майдана".

31 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что грузинское правительство во главе с премьер-министром Иракли Гарибашвили говорит с Москвой "на одном языке". По ее словам, риторика правительства Грузии и российских властей, в частности, совпадает с утверждениями об "открытии второго фронта".