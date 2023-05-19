"Російський літак, йди на ***": у Тбілісі протестують проти авіасполучення з Росією (відео)

Біля аеропорту Шота Руставелі у столиці Грузії вже почали затримувати протестувальників проти відновлення польотів до РФ, повідомляють місцеві журналісти.

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19 травня російський пасажирський літак, що належить авіакомпанії "Азімут", успішно приземлився в аеропорту Тбілісі. Попередньо компанія отримала дозвіл на відновлення польотів між Росією та Грузією. Про це повідомляє місцеве видання "Новини Грузія".

За інформацією джерела, сьогодні вранці літак російської авіакомпанії "Азімут" вилетів із московського аеропорту Внуково. Попередньо, посадка рейсу мала відбутися о 13:40 (12:40 за київським часом). Однак літак приземлився раніше о 13:20 (12:20 за київським часом).

Це авіасполучення "Азімут" в Тбілісі є першим прямим рейсом між Росією та Грузією з 2019 року. На борту була делегація посередників, які займаються питаннями відновлення авіасполучення. У Тбілісі було заплановано акцію протесту, організовану однією з грузинських партій, щоб привернути увагу до цього питання.

"Ми не маємо нічого проти пасажирів, це не наша справа, кому і куди летіти, але ми покажемо Росії та всьому світу, що цей літак не зустрічають із оплесками", — заявляла лідер партії "Дроа" Елене Хоштарія.

Опівдні колона протестувальників зібралася на площі Республіки та рушила у бік аеропорту. У передбаченні цієї події поліція попередньо мобілізувалася в аеропорту Тбілісі. Зал очікування в аеропорту було закрито, а будівля оточена правоохоронними органами. При цьому представники поліції відмовлялися повідомляти причини таких заходів.

Біля аеропорту Шота Руставелі у Тбілісі почали затримувати протестувальників проти відновлення польотів до Росії

На кадрах, знятих телеканалом "Дождь" біля тбіліського аеропорту видно, що біля будівлі зібралися протестуючі з грузинськими та українськими прапорами, а також із плакатами "Russia is a terrorist state" та "Російський літак іди на ***".

Нагадаємо, 10 травня президент Грузії Саломе Зурабішвілі завила, що скасування візового режиму з Росією для громадян Грузії неприйнятне через повномасштабну війну в Україні.

Раніше ще в 2019 році пряме авіасполучення між Росією і Грузією було перервано після скандалу, названого "ніч Гаврилова" і початку протестів проти зближення з Росією в Тбілісі.