В обхід санкцій: Georgian Airways допоможе росіянам добиратися до Ніцци (скріншот)

На сайті грузинського авіаперевізника Georgian Airways ще можна забронювати або купити квиток, але залишилося всього 7 непроданих.

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Грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка перебуває під санкціями України, запускає для росіян транзитні рейси — з Москви до Ніцци через Тбілісі, повідомляє Аspnу.

Як повідомляється на сайті авіаперевізника, транзитний рейс до Лазурного узбережжя з однією пересадкою почне курсувати з 5 липня. Рейси з годинною пересадкою в Тбілісі літатимуть до Франції двічі на тиждень — у середу і суботу.

Вартість квитків на найближчий рейс становить 446 доларів. Загалом шлях із російської столиці до Ніцци займатиме 8 з половиною годин. Станом на 4 липня 21:51 залишилося всього 7 непроданих квитків за ціною 534,80 доларів.

Авіаперевізник Georgian Airways продає квитки на рейс Москва — Ніцца Фото: Georgian Airways

Рейс Москва — Ніцца здійснюватиме літак Boeing 737, який, залежно від модифікації, може взяти на борт від 103 до 189 осіб.

Напередодні Georgian Airways збільшила кількість щоденних прямих рейсів між Москвою і Тбілісі. Тепер щодня курсує 11 літаків.

Відомо, що голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що санкції запроваджені президентом України Володимиром Зеленським проти авіакомпанії Georgian Airways та її засновника Тамаза Гаяшвілі через відновлення польотів до Росії, є "несправедливими". Але президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот місцевій авіакомпанії Georgian Airways.

25 травня Фокус повідомляв про те, що Грузія запускає для росіян авіарейси в Європу. Флагманський авіаперевізник Грузії Georgian Airways запускає для росіян транзитні рейси через Тбілісі в Європу. Кінцевими пунктами рейсів стануть Мілан, Париж, Відень, Ларнакі та Салоніки.

Нагадаємо, 19 травня відновлення авіасполучення з Російською Федерацією стало причиною бійки між депутатами в парламенті Грузії. Депутат партії "Сили народу" Іраклій Берая накинувся з кулаками на представника опозиційної політичної сили "Стратегія Агмашенебелі" Георгія Вашадзе.